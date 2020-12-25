Mac mini Apple M1が今売れている！　デスクトップPC週間売れ筋ランキング

実売データ

2020/12/25 18:00

　「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC

2位　LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC

3位　Mac mini Apple M1
MGNT3J/A（アップル

4位　FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通

5位　LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）

6位　Mac mini Apple M1
MGNR3J/A（アップル）

7位　iMac 2.3GHz Intel Core i5
MHK03J/A（アップル）

8位　iMac 3.3GHz Intel Core i5
MXWU2J/A（アップル）

9位　ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）

10位　ROG Strix G15 (G15DH)
G15DH-R7R2060S（ASUS
 
Mac mini Apple M1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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