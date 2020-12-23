今売れてる有機ELテレビTOP10、パナソニックがソニーを追う　2020/12/23

「BCNランキング」2020年12月7日～13日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
2位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
3位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
4位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
6位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
8位 BRAVIA KJ-65A9G（ソニー）
9位 REGZA 55X9400（東芝）
10位 VIERA TH-65HZ2000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA KJ-55A8H（ソニー）
2位 VIERA TH-55HZ1800（パナソニック）
3位 VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
4位 4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ）
5位 BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
6位 BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位 VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
8位 BRAVIA KJ-65A9G（ソニー）
9位 REGZA 55X9400（東芝）
10位 VIERA TH-65HZ2000（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。