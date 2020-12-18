コンパクトデジカメ、ソニー Cyber-shot W830が今売れている！ 週間コンパクトデジカメ売れ筋ランキング！
実売データ
2020/12/18 07:30
「BCNランキング」2020年12月7日から13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 IXY 200 シルバー
（キヤノン）
3位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
4位 IXY 650 シルバー
（キヤノン）
5位 COOLPIX W150 ブルー
（ニコン）
6位 IXY 200 レッド
（キヤノン）
7位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
8位 COOLPIX W150 ホワイト
（ニコン）
9位 PowerShot ZOOM
PS-ZOOM（キヤノン）
10位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー）
2位 IXY 200 シルバー
（キヤノン）
3位 instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
（富士フイルム）
4位 IXY 650 シルバー
（キヤノン）
5位 COOLPIX W150 ブルー
（ニコン）
6位 IXY 200 レッド
（キヤノン）
7位 PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）
8位 COOLPIX W150 ホワイト
（ニコン）
9位 PowerShot ZOOM
PS-ZOOM（キヤノン）
10位 Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。