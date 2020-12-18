  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • コンパクトデジカメ、ソニー　Cyber-shot W830が今売れている！　週間コンパクトデジカメ売れ筋ランキング！

コンパクトデジカメ、ソニー　Cyber-shot W830が今売れている！　週間コンパクトデジカメ売れ筋ランキング！

実売データ

2020/12/18 07:30

　「BCNランキング」2020年12月7日から13日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Cyber-shot W830
DSC-W830（ソニー

2位　IXY 200 シルバー
キヤノン

3位　instax mini LiPlay ELEGANT BLACK
富士フイルム

4位　IXY 650 シルバー
（キヤノン）

5位　COOLPIX W150 ブルー
ニコン

6位　IXY 200 レッド
（キヤノン）

7位　PIXPRO FZ43 ブラック
FZ43BK(B)（KODAK）

8位　COOLPIX W150 ホワイト
（ニコン）

9位　PowerShot ZOOM
PS-ZOOM（キヤノン）

10位　Cyber-shot WX350 ブラック
DSC-WX350(B)（ソニー）
 
Cyber-shot W830


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 