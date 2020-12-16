今売れてる10キーボードTOP10、エレコム製品が8製品ランクイン 2020/12/16
実売データ
2020/12/16 12:30
「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、10キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 USBテンキーボード ブラック
TK-TCM011BK（エレコム）
2位 無線薄型テンキーパッド
TK-TDP019BK（エレコム）
3位 Bluetooth 薄型テンキーパッド
TK-TBP020BK（エレコム）
4位 2.4GHzワイヤレステンキーパッド ブラック
TK-TDM017BK（エレコム）
5位 2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード ブラック
TK-TCM012BK（エレコム）
6位 スリムテンキーボード Tabキー付き ブラック
BSTK11BK（バッファロー）
7位 USBテンキーボード シルバー
TK-TCM011SV（エレコム）
8位 EU RoHS指令準拠USBハブ付テンキーボード ブラック
TK-TCM012BK/RS（エレコム）
9位 有線薄型テンキーパッド
TK-TCP018BK（エレコム）
10位 MZ-20 シルバー
MZ-20-SR-N（カシオ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 USBテンキーボード ブラック
TK-TCM011BK（エレコム）
2位 無線薄型テンキーパッド
TK-TDP019BK（エレコム）
3位 Bluetooth 薄型テンキーパッド
TK-TBP020BK（エレコム）
4位 2.4GHzワイヤレステンキーパッド ブラック
TK-TDM017BK（エレコム）
5位 2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード ブラック
TK-TCM012BK（エレコム）
6位 スリムテンキーボード Tabキー付き ブラック
BSTK11BK（バッファロー）
7位 USBテンキーボード シルバー
TK-TCM011SV（エレコム）
8位 EU RoHS指令準拠USBハブ付テンキーボード ブラック
TK-TCM012BK/RS（エレコム）
9位 有線薄型テンキーパッド
TK-TCP018BK（エレコム）
10位 MZ-20 シルバー
MZ-20-SR-N（カシオ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。