今売れてる10キーボードTOP10、エレコム製品が8製品ランクイン　2020/12/16

実売データ

2020/12/16 12:30

　「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、10キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　USBテンキーボード ブラック
TK-TCM011BK（エレコム

2位　無線薄型テンキーパッド
TK-TDP019BK（エレコム）

3位　Bluetooth 薄型テンキーパッド
TK-TBP020BK（エレコム）

4位　2.4GHzワイヤレステンキーパッド ブラック
TK-TDM017BK（エレコム）

5位　2ポートUSB2.0HUB付USBテンキーボード ブラック
TK-TCM012BK（エレコム）

6位　スリムテンキーボード Tabキー付き ブラック
BSTK11BK（バッファロー

7位　USBテンキーボード シルバー
TK-TCM011SV（エレコム）

8位　EU RoHS指令準拠USBハブ付テンキーボード ブラック
TK-TCM012BK/RS（エレコム）

9位　有線薄型テンキーパッド
TK-TCP018BK（エレコム）

10位　MZ-20 シルバー
MZ-20-SR-N（カシオ）
 
TK-TCM011BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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