Macユーザーが快適に使えるよう再設計された「MX Master 3 for Mac」と「MX KEYS for Mac」

Macユーザーをターゲットに専用モデルの開発に注力している

マルチプラットフォーム製品では手が届いていない細かい部分をMacに最適化

キー配列をMacと同じ配列に変更

ロジクールは7月31日、Mac専用のフラグシップマウス「MX Master 3 for Mac」とフラグシップキーボード「MX KEYS for Mac」を発表した。価格はオープンで、税別の実勢価格は、MX Master 3 for Macが税別1万4850円、MX KEYS for Macが1万5950円。どちらも8月20日に発売する。同社は、WindowsとMacでマルチプラットフォーム製品を多く販売しているが、直近では「DESIGNED FOR EVERYTHING APPLE」というコンセプトのもと、Macユーザーに徹底的に最適化した専用モデルの開発に取り組んでいる。新たに投入するMX Master 3 for MacとMX KEYS for Macは、その第1弾となる。嶋田典子クラスターマネージャーによると、「MX Master 3」ユーザーのうち3割がMacユーザーで好評を博している一方、Macユーザーの8割がMXシリーズを認知していないという。新製品は、Macユーザーの中でMXシリーズをさらに拡大していくことが狙いだ。すでに販売しているMX Master 3とマルチプラットフォームなのでMacでも不便なく利用できるが、いくつかの点ではどうしてもWindowsファーストになってしまうという。そうした細かい部分を、徹底的にMacに最適化させたのが今回の新製品。具体的には接続性の向上(遅延しにくい、スリープモードからの高速復帰など)、Macと同じキー配列、充電ポートをUSB-Cするなどの仕様変更が行われている。