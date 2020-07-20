　「BCNランキング」2020年7月6日から12日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）

2位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
（ロジクール）

3位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Lサイズ ブラック
M-XGL10DBBK（エレコム）

4位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRBK（エレコム）

5位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
M-IR07DRSBK（エレコム）

6位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）

7位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
M-BT12BRBK（エレコム）

8位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン ブラック
BSMBW100BK（バッファロー）

9位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
（ロジクール）

10位　MX Master 3 Advanced Wireless Mouse グラファイト
MX2200sGR（ロジクール）

【画像】M-XGM10DBBK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。