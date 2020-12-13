今売れてるスマートフォンTOP10、AQUOS sense4がiPhone 12 Pro Maxを逆転してTOP5入り 2020/12/13
「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
11月30日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd)」が2週連続で首位を獲得した。「iPhone 12」シリーズ発売後も売れ行きは好調だ。
シャープの新機種「AQUOS sense4」は先週から3ランクアップして5位に浮上。「iPhone 12 Pro Max」を抜き、1位から6位までの「iPhone」独占状態を崩した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 AQUOS sense4（シャープ）
6位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
9位 iPhone 11（アップル）
10位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
11月30日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone SE(2nd)」が2週連続で首位を獲得した。「iPhone 12」シリーズ発売後も売れ行きは好調だ。
シャープの新機種「AQUOS sense4」は先週から3ランクアップして5位に浮上。「iPhone 12 Pro Max」を抜き、1位から6位までの「iPhone」独占状態を崩した。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 mini（アップル）
4位 iPhone 12 Pro（アップル）
5位 AQUOS sense4（シャープ）
6位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
7位 Reno3 A（OPPO）
8位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
9位 iPhone 11（アップル）
10位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。