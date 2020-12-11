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会議や講義の録音が簡単にできるICレコーダー！　11月30日から12月6日でもっとも売れたICレコーダーTOP10

実売データ

2020/12/11 17:00

　「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、ICレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Voice-Trek VN-541PC
VN-541PC（オリンパス

2位　ICレコーダー ホワイト
RR-QR220-W（パナソニック

3位　ステレオICレコーダー ブラック
ICD-PX470F(B)（ソニー

4位　ICレコーダー
ICD-PX240（ソニー）

5位　メモリーカードレコーダー
ICD-LX31A（ソニー）

6位　Voice-Trek V-873 ピアノブラック
V-873 BLK（オリンパス）

7位　ICレコーダー ブラック
RR-XP009-K（パナソニック）

8位　Voice-Trek VP-20 メタリックブラック
VP-20 BLK（オリンパス）

9位　ステレオICレコーダー ブラック
ICD-UX570F(B)（ソニー）

10位　ICレコーダー ホワイト
RR-XS370-W（パナソニック）
 
VN-541PC


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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