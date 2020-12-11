会議や講義の録音が簡単にできるICレコーダー！　11月30日から12月6日でもっとも売れたICレコーダーTOP10

「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、ICレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Voice-Trek VN-541PC
VN-541PC（オリンパス）
2位 ICレコーダー ホワイト
RR-QR220-W（パナソニック）
3位 ステレオICレコーダー ブラック
ICD-PX470F(B)（ソニー）
4位 ICレコーダー
ICD-PX240（ソニー）
5位 メモリーカードレコーダー
ICD-LX31A（ソニー）
6位 Voice-Trek V-873 ピアノブラック
V-873 BLK（オリンパス）
7位 ICレコーダー ブラック
RR-XP009-K（パナソニック）
8位 Voice-Trek VP-20 メタリックブラック
VP-20 BLK（オリンパス）
9位 ステレオICレコーダー ブラック
ICD-UX570F(B)（ソニー）
10位 ICレコーダー ホワイト
RR-XS370-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Voice-Trek VN-541PC
VN-541PC（オリンパス）
2位 ICレコーダー ホワイト
RR-QR220-W（パナソニック）
3位 ステレオICレコーダー ブラック
ICD-PX470F(B)（ソニー）
4位 ICレコーダー
ICD-PX240（ソニー）
5位 メモリーカードレコーダー
ICD-LX31A（ソニー）
6位 Voice-Trek V-873 ピアノブラック
V-873 BLK（オリンパス）
7位 ICレコーダー ブラック
RR-XP009-K（パナソニック）
8位 Voice-Trek VP-20 メタリックブラック
VP-20 BLK（オリンパス）
9位 ステレオICレコーダー ブラック
ICD-UX570F(B)（ソニー）
10位 ICレコーダー ホワイト
RR-XS370-W（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。