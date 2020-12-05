今売れてるSIMフリースマホTOP10、AQUOS sense3 liteが12週ぶりに首位　2020/12/5

実売データ

2020/12/05 09:00

　「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ
2位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO
3位　A5 2020（OPPO）
4位　AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位　P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies
6位　Reno3 A（OPPO）
7位　nova 5T YAL-L21（Huawei Technologies）
8位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ
9位　nova lite 3＋（Huawei Technologies）
10位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS
 
AQUOS sense3 lite


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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