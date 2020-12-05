今売れてるSIMフリースマホTOP10、AQUOS sense3 liteが12週ぶりに首位 2020/12/5
「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 A5 2020（OPPO）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 nova 5T YAL-L21（Huawei Technologies）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
10位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
2位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
3位 A5 2020（OPPO）
4位 AQUOS sense4 SH-M15（シャープ）
5位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 nova 5T YAL-L21（Huawei Technologies）
8位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
9位 nova lite 3＋（Huawei Technologies）
10位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。