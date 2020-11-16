5Gスマホ「TCL 10 5G」「HUAWEI P40 Pro 5G」が+Styleで買える！

新製品

2020/11/16 19:00

　プラススタイルは、「＋Style」に「+Style SIMフリースマホコーナー」を開設し、税込3万9800円の5Gスマホ「TCL 10 5G」の先行独占販売を開始した。一般販売日は11月24日。

取り扱うSIMフリースマホ7機種

　5G対応のTCL 10 5G、HUAWEI P40 Pro 5Gのほか、ゲーミングスマホのROG Phone 3など、Android搭載のSIMフリースマートフォン（スマホ）7機種を取り扱う。MVNOLINEモバイルに加入する際、税別3000円の登録事務手数料が不要になる「エントリーパッケージ」の販売も開始した。
 
TCL 10 5G

　発売日の11月10日に開催したオンライン製品発表会では、Google モバイル サービス（GMS）のないHUAWEI P40 Pro 5Gを、MVNOとして取り扱いを決めた理由についての質問が相次いだ。

　TCL製のTCL 10 5Gは、6.53インチIPS液晶、AI処理による高品質な写真撮影が可能な最大6400万画素の四眼カメラ、1600万画素の前面カメラを搭載し、5G対応機種では最安となる、ミッドレンジクラスのスマホ。最大4台のオーディオ機器を接続できるスーパーBluetooth、NFC、顔認証・指紋認証、QC3.0による急速充電、USB PDのリバースチャージに対応。通信規格はMNO主要3社の周波数帯「n77」「n78」に対応。5G契約のSIMを差し込むだけで、各通信事業者が提供する5G通信できる。カラーはMercury Gray/Chrome Blueの2色。

　なお、各社の5G ミリ波には非対応。周波数に対応していても動作は保証しない。

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