5Gスマホ「TCL 10 5G」「HUAWEI P40 Pro 5G」が+Styleで買える！ 新製品 2020/11/16 19:00 Tweet スマートフォン IoT プラススタイルは、「＋Style」に「+Style SIMフリースマホコーナー」を開設し、税込3万9800円の5Gスマホ「TCL 10 5G」の先行独占販売を開始した。一般販売日は11月24日。 取り扱うSIMフリースマホ7機種 5G対応のTCL 10 5G、HUAWEI P40 Pro 5Gのほか、ゲーミングスマホのROG Phone 3など、Android搭載のSIMフリースマートフォン（スマホ）7機種を取り扱う。MVNOのLINEモバイルに加入する際、税別3000円の登録事務手数料が不要になる「エントリーパッケージ」の販売も開始した。 TCL 10 5G 発売日の11月10日に開催したオンライン製品発表会では、Google モバイル サービス（GMS）のないHUAWEI P40 Pro 5Gを、MVNOとして取り扱いを決めた理由についての質問が相次いだ。 TCL製のTCL 10 5Gは、6.53インチIPS液晶、AI処理による高品質な写真撮影が可能な最大6400万画素の四眼カメラ、1600万画素の前面カメラを搭載し、5G対応機種では最安となる、ミッドレンジクラスのスマホ。最大4台のオーディオ機器を接続できるスーパーBluetooth、NFC、顔認証・指紋認証、QC3.0による急速充電、USB PDのリバースチャージに対応。通信規格はMNO主要3社の周波数帯「n77」「n78」に対応。5G契約のSIMを差し込むだけで、各通信事業者が提供する5G通信できる。カラーはMercury Gray/Chrome Blueの2色。 なお、各社の5G ミリ波には非対応。周波数に対応していても動作は保証しない。 Tweet 関連記事 4カ月連続でトップシェア！ OPPOがSIMフリーAndroidスマホ市場で絶好調の理由 Google、5Gスマホ「Pixel 5」「Pixel 4a（5G）」本日発売！ 6万円から 一番売れているIoT家電は？ ＋Styleが2019年人気ランキングを発表 「＋Style」のスマートLED電球が付属、スポットライトとペンダントライトを発売 過度なMNP引き止め禁止―MNP実施ガイドライン改正案を公開、運用開始は21年4月 外部リンク 「+Style SIMフリースマホコーナー」＝https://plusstyle.jp/simfree/ 「＋Style」＝https://plusstyle.jp/