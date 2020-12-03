デジタルビデオカメラ、GoProよりソニー Handycamが売れている！ デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング
実売データ
2020/12/03 07:30
「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2
（DJI）
10位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
8位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
9位 DJI Pocket 2
（DJI）
10位 Handycam ブラック
HDR-CX470(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。