今売れてるホームシアターシステムTOP10、ソニー「HT-X8500」が5週連続首位 2020/12/1
実売データ
2020/12/01 12:00
「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 Bose TV Speaker
（BOSE）
4位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
5位 DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-207(B)（ヤマハ）
8位 HS214
（Hisense）
9位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
10位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 サウンドバー
HT-X8500（ソニー）
2位 フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ）
3位 Bose TV Speaker
（BOSE）
4位 サウンドバー
HT-G700（ソニー）
5位 DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）
6位 フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）
7位 フロントサラウンドシステム
YAS-207(B)（ヤマハ）
8位 HS214
（Hisense）
9位 ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
10位 JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。