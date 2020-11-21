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テレワーク、eスポーツ需要で売れている液晶モニター！　いまもっとも売れている液晶モニターTOP10

実売データ

2020/11/21 17:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VG258QR（ASUS
2位　ZOWIE XL2411P（BenQジャパン
3位　デルSE2416H（デル）
4位　EX-LDH241DB（IOデータ機器）
5位　GW2283（BenQジャパン）
6位　VP228HE（ASUS）
7位　TUF Gaming VG259Q（ASUS）
8位　MOBIUZ EX2510（BenQジャパン）
9位　KH220V（IOデータ機器）
10位 VP248H（ASUS）
 
ZOWIE XL2411P


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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