テレワーク、eスポーツ需要で売れている液晶モニター！ いまもっとも売れている液晶モニターTOP10 実売データ 2020/11/21 17:30 Tweet 液晶ディスプレイ 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、液晶モニターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 VG258QR（ASUS） 2位 ZOWIE XL2411P（BenQジャパン） 3位 デルSE2416H（デル） 4位 EX-LDH241DB（IOデータ機器） 5位 GW2283（BenQジャパン） 6位 VP228HE（ASUS） 7位 TUF Gaming VG259Q（ASUS） 8位 MOBIUZ EX2510（BenQジャパン） 9位 KH220V（IOデータ機器） 10位 VP248H（ASUS） ZOWIE XL2411P ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ASUSゲーミングモニター 24.5インチ VG258QR 0.5ms 165Hz スリムベゼル G-SYNC Compatible FreeSync HDMI DP DVI高さ調整 縦回転 3年保証 ￥26,089 Amazonで購入する BenQ ゲーミングモニター 24インチ 144Hz 1ms ブルーライト軽減 ZOWIE XL2411P フルHD HDMI DisplayPort DVI端子 ディスプレイ ￥23,620 Amazonで購入する 【Amazon.co.jp 限定】Dell モニター 23.8インチ SE2416H(3年間交換保証/CIE1976 84%/広視野角/フレームレス/フルHD/IPS非光沢/HDMI,D-Sub15ピン) ￥11,980 Amazonで購入する 【Amazon.co.jp 限定】I-O DATA モニター 23.8型 スピーカー付 ADSパネル 非光沢 HDMI×1 3年保証 土日サポート EX-LDH241DB ￥12,980 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） オーバードライブ機能で0.4msの高速応答を実現！240Hz対応ゲーミングモニター「GigaCrysta」登場 テレワーク時に「サボっている」と思われていないか？ 20代の約半数がストレス ワーケーションに半数以上が興味あり！ ChargeSPOTが青空ワーク応援キャンペーン開催 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html