今売れてるミラーレス一眼TOP10、ソニー「α7C」がTOP5入り 2020/11/18 実売データ 2020/11/18 07:30 Tweet ミラーレス一眼 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった 1位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー （オリンパス） 2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック EOSKISSMBK-WZK（キヤノン） 3位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト EOSKISSMWH-WZK（キヤノン） 4位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック ILCE-6400Y(B)（ソニー） 5位 α7C ズームレンズキット シルバー ILCE-7CL(S)（ソニー） 6位 FUJIFILM X-A7 レンズキット キャメル F X-A7LK-CA（富士フイルム） 7位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック （オリンパス） 7位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー ILCE-6400Y(S)（ソニー） 9位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト （オリンパス） 10位 Z 50 ダブルズームキット Z50WZ（ニコン） α7C ズームレンズキット シルバー ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 OLYMPUS ミラーレス一眼カメラ OM-D E-M10 MarkII EZダブルズームキット シルバー ￥54,631 Amazonで購入する Canon ミラーレス一眼カメラ EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック EOSKISSMBK-WZK ￥89,780 Amazonで購入する ソニー ミラーレス一眼 α6400 ダブルズームレンズキット SELP1650 F3.5-5.6+SEL55210 F4.5-6.3 SEL55210 ブラック ILCE-6400Y B ￥123,300 Amazonで購入する ソニー ミラーレス一眼 α6400 ダブルズームレンズキット SELP1650 F3.5-5.6+SEL55210 F4.5-6.3 SEL55210 ブラック ILCE-6400Y B ￥123,300 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 急速に回復するフルサイズミラーレス、王者ソニーに迫るキヤノン Velbonのトラベルカーボン三脚「GUT-E443」、ハクバが販売 富士フイルムから小型軽量ミラーレス「FUJIFILM X-S10」、4K動画撮影にも対応 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html