今売れてるミラーレス一眼TOP10、ソニー「α7C」がTOP5入り　2020/11/18

実売データ

2020/11/18 07:30

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
オリンパス

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン

3位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

4位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

5位　α7C ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CL(S)（ソニー）

6位　FUJIFILM X-A7 レンズキット キャメル
F X-A7LK-CA（富士フイルム

7位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

9位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

10位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン
 
α7C ズームレンズキット シルバー


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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