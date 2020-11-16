今売れてるiPhone 12/12Pro対応スマホケース、エレコムのクリアケースが人気 2020/11/16 実売データ 2020/11/16 07:30 Tweet スマートフォンケース 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、iPhone 12 12Pro対応スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TRANTECT クリア PM-A20BHVCCR（エレコム） 2位 iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース TR-IP20M-TT-CL（トリニティ） 3位 iPhone 12/12 Pro ソフト ケース 極み PM-A20BUCTCR（エレコム） 4位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃ハイブリッドケース Puffull クリア/ブラック RT-P27CC14/CBM（レイ・アウト） 5位 iPhone 12/12 Pro ハイブリッド ケース TOUGH SLIM フレームカラー リング付き ブラック PM-A20BTSLFCRBK（エレコム） 6位 iPhone 12/12 Pro用耐衝撃 手帳型ケース シンプル マグネット ブラック/レッド RT-P27ELC1/BR（レイ・アウト） 7位 iPhone12 12 Pro ケース カバー ソフト TPU 1.2mm クリア 5770IP061TP（テレホンリース） 8位 [iPhone 12/12 Pro専用]iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ブラック 41-907-921968（Hamee） 9位 iPhone 12/12 Pro専用iFace Reflection 強化ガラス クリアケース ベージュ 41-907-922002（Hamee） 10位 iPhone 12/iPhone 12 Pro 耐衝撃ソフトケース「CLEAR Round」 クリア LP-IM20CRDCL（LEPLUS） PM-A20BHVCCR ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 エレコム iPhone 12 / 12 Pro ケース ハイブリッド 耐衝撃 クリア PM-A20BHVCCR ￥1,073 Amazonで購入する Simplism シンプリズム iPhone 12 / 12 Pro [Turtle] ハイブリッドケース クリア TR-IP20M-TT-CL ￥1,220 Amazonで購入する エレコム iPhone 12 / 12 Pro ケース ソフト 極み クリア PM-A20BUCTCR ￥1,173 Amazonで購入する アイフォン 2020 iPhone 6.1inch iPhone 12 iPhone 12 Pro 耐衝撃ハイブリッド ケース 薄くて軽い 全周フルエアクッション クリア ブラック ￥1,650 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 楽天モバイル、初回契約で最大2万8000ポイント還元 オンライン本人確認も可能に 初詣の「キャッシュレス賽銭」、約6割がコロナ対策で理解 Go To Eatキャンペーン、開始後1カ月の利用は18.4％にとどまる 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html