今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone SEが2週連続首位　2020/11/15

実売データ

2020/11/15 12:00

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone SE（アップル
2位　iPhone 12（アップル）
3位　iPhone 12 Pro（アップル）
4位　iPhone 11（アップル）
5位　Reno3 AOPPO
6位　AQUOS sense3（シャープ
7位　Galaxy A41（SAMSUNG
8位　AQUOS sense3 basic（シャープ）
9位　Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ
10位 A5 2020（OPPO）
 
iPhone SE


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

関連記事

外部リンク

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

オススメの記事

 
 