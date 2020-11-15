今売れてるスマートフォンTOP10、iPhone SEが2週連続首位 2020/11/15 実売データ 2020/11/15 12:00 Tweet iPhone スマートフォン Android 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 iPhone SE（アップル） 2位 iPhone 12（アップル） 3位 iPhone 12 Pro（アップル） 4位 iPhone 11（アップル） 5位 Reno3 A（OPPO） 6位 AQUOS sense3（シャープ） 7位 Galaxy A41（SAMSUNG） 8位 AQUOS sense3 basic（シャープ） 9位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ） 10位 A5 2020（OPPO） iPhone SE ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） PayPay、年末年始に最大100％還元チャンス！ 必ず最大20％還元キャンペーンも 5G SA方式に対応のeSIMを国内で初めて開発、IIJから Appleのサブスクを1210円お得に！ 4つまとめた「Apple One」の提供開始 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html