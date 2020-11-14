今売れてるSIMフリースマホTOP10、OPPOが1位・2位を独占 2020/11/14 実売データ 2020/11/14 09:00 Tweet スマートフォン SIMフリー Android 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 Reno3 A（OPPO） 2位 A5 2020（OPPO） 3位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ） 4位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ） 5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO） 6位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS） 7位 Reno A 64GB（OPPO） 8位 nova lite 3＋（Huawei Technologies） 9位 Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi） 10位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies） Reno3 A ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 OPPO Reno3 A ホワイト【日本正規代理店品】 CPH2013 WH ￥32,590 Amazonで購入する OPPO A5 2020 グリーン 【日本正規代理店品】 CPH1943 GN ￥18,000 Amazonで購入する SHARP SIMフリースマホ AQUOS sense3 シルバーホワイト SH-M12-S ￥28,990 Amazonで購入する ASUS Zenfone Max M2 ミッドナイトブラック (4GB/64GB)【日本正規代理店品】 ZB633KL-BK64S4/A ￥19,800 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 若いほど得する「ドコモのロング学割」 ギガライトならずっと2GB増量・500円割引 iPhone12/12 Proの発売3日間の売れ行き、3機種同時発売だった前年に迫る 発売日以降にiPhone 12シリーズが安く手に入る裏ワザ 本体一律8000円引き 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html