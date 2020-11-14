今売れてるSIMフリースマホTOP10、OPPOが1位・2位を独占　2020/11/14

実売データ

2020/11/14 09:00

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Reno3 AOPPO
2位　A5 2020（OPPO）
3位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ
4位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位　ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS
7位　Reno A 64GB（OPPO）
8位　nova lite 3＋（Huawei Technologies
9位　Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi
10位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
 
Reno3 A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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