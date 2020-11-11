今売れてるミラーレス一眼、キヤノン「EOS R6」がTOP10返り咲き　2020/11/11

実売データ

2020/11/11 12:30

　「BCNランキング」2020年10月26日から11月1日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
オリンパス

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン

3位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

4位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

5位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー

6位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　α7C ズームレンズキット シルバー
ILCE-7CL(S)（ソニー）

8位　EOS R6 ボディー
EOSR6（キヤノン）

9位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン

10位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

10位　α7 III ボディ
ILCE-7M3（ソニー）
 
EOS R6


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています

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