*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。

「BCNランキング」2020年10月19日から25日の日次集計データによると、iPhone12 12Pro対応スマートフォン保護シートの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 極薄保護ガラス for iPhone 12 Pro / iPhone 12SB-I002-PFGA/SM(ソフトバンク)2位 iPhone 12/12 Pro フィルム ガラスライクPM-A20BFLGL(エレコム)3位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラスTR-IP20M-G3-CCBK(トリニティ)4位 High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro 透明クリアDG-IP20MG2F(ディーフ)5位 iPhone 12/12 Pro用ガラスフィルム 10H 光沢 ソーダガラスRT-P27F/SCG(レイ・アウト)6位 iPhone 6.1インチ 保護ガラス ガラスパネル 光沢 0.33mmGP2574IP061(テレホンリース)7位 High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro ゲーム・マットDG-IP20MM2F(ディーフ)8位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラスTR-IP20M-G3-BCCCBK(トリニティ)9位 iPhone 12 / 12 Pro フルクリア 高透明 画面保護強化ガラスTR-IP20M-GL-CC(トリニティ)10位 iPhone 12/12 Pro ガラスフィルムPM-A20BFLGG(エレコム)