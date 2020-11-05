1位 極薄保護ガラス for iPhone 12 Pro / iPhone 12
SB-I002-PFGA/SM（ソフトバンク）
2位 iPhone 12/12 Pro フィルム ガラスライク
PM-A20BFLGL（エレコム）
3位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] 高透明 複合フレームガラス
TR-IP20M-G3-CCBK（トリニティ）
4位 High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro 透明クリア
DG-IP20MG2F（ディーフ）
5位 iPhone 12/12 Pro用ガラスフィルム 10H 光沢 ソーダガラス
RT-P27F/SCG（レイ・アウト）
6位 iPhone 6.1インチ 保護ガラス ガラスパネル 光沢 0.33mm
GP2574IP061（テレホンリース）
7位 High Grade Glass Screen Protector for iPhone 12/12 Pro ゲーム・マット
DG-IP20MM2F（ディーフ）
8位 iPhone 12 / 12 Pro [FLEX 3D] ブルーライト低減 複合フレームガラス
TR-IP20M-G3-BCCCBK（トリニティ）
9位 iPhone 12 / 12 Pro フルクリア 高透明 画面保護強化ガラス
TR-IP20M-GL-CC（トリニティ）
10位 iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム
PM-A20BFLGG（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。