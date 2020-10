UNiCASEオンラインストアが

iPhone12/iPhone12 mini向けアクセサリの予約販売を開始

ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case for iPhone12 mini(Silver)

左からSmooth Touch Hybrid Case for iPhone12 mini(purple)、Tassel Tail Cat Flip Case for iPhone12 mini(pink)、TEZUKA OSAMU HYBRID CASE for iPhone12 mini(レオ)

左からBianchi Hybrid Shockproof Case for iPhone12/12 Pro(celeste)、

Glass Shell Case for iPhone12/12 Pro(gold)、Folio Case(Signature C Khaki)

国内最大級のスマートフォンアクセサリ専門店を運営するCCCフロンティアは、10月14日にiPhone12/iPhone12 mini向けのケースや保護フィルムなどのアクセサリの予約販売を開始した。ケースは、定番のハードケース、おしゃれな手帳型ケース、人気ブランドとのコラボモデルなど幅広くそろえる。iPhone12 miniケースのおすすめは、手帳型の「ZERO HALLIBURTON Hybrid Shockproof Flip Case for iPhone12 mini(Silver)」。リカーボネートに柔らかいTPUのインナーケースを合わせた二重構造で耐衝撃性が強い。マグネットで閉じられるフリップには、カードポケットがついているのでICカードなどを1枚収納できる。この他、シンプルなデザインと高い衝撃性能が魅力のSmooth Touch Hybrid Caseシリーズや猫をモチーフにしたシルエットが人気のTassel Tail Catシリーズ、塚治虫マンガとコラボした「ジャングル大帝」のレオのケースなどをラインアップする。iPhone12 ケースのラインアップは、ビアンキバイクの質感を表現したBianchi Hybrid Shockproof Case for iPhone12/12 Proや、強化ガラスとTPU素材で耐久性を高めたGlass Shell Case for iPhone12/12 Pro、COACHのシグネチャーパターン生地の手帳型ケース「Folio Case(Signature C Khaki)」など。