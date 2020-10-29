　「BCNランキング」2020年10月19日から25日の日次集計データによると、無線LANルーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ブラック
WSR-2533DHPL2-BK（バッファロー）

2位　無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
WSR-1166DHPL2（バッファロー）

3位　Aterm WG1200HS4
PA-WG1200HS4（NEC）

4位　無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）

5位　Aterm WX3000HP
PA-WX3000HP（NEC）

6位　Wi-Fi 6(11ax)対応Wi-Fiルーター 4803+573Mbps AirStation マットブラック
WSR-5400AX6-MB（バッファロー）

6位　Wi-Fiルーター11ac 1733+800Mbps AirStation ホワイト
WSR-2533DHPL2-WH（バッファロー）

8位　Aterm WG1800HP4
PA-WG1800HP4（NEC）

9位　10GbE対応 Wi-Fi 6(11ax)8X8 Wi-Fiルーター チタニウムグレー
WXR-5950AX12（バッファロー）

10位　Archer AX20
（TP-LINK Technologies）
 
WSR-2533DHPL2-BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 