　「BCNランキング」2020年10月12日から18日の日次集計データによると、電源タップの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　トリプルタップ(雷ガード付き)
T-KTR01WH（エレコム）

2位　ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ 2.5m ブラック
T-K6A-2625BK（エレコム）

3位　ほこりシャッター付き電源タップ 3.0m
T-ST02-22430WH（エレコム）

4位　電源タップ 2.0m
T-S02-2320WH（エレコム）

5位　個別スイッチ付 雷ガードタップ Color Style [ブラウン・2P式6個口] 2.0m
T-BR04-2620BR（エレコム）

6位　ELPA 3個口EDLPコード付タップ 3m ホワイト
LPT-303N(W)（朝日電器）

7位　スイングプラグ電源タップ 3個口 1m ホワイト
T-S02-2310WH（エレコム）

8位　ザ・タップX(3コ口)(2m)(ホワイト)
WHA2523WKP（パナソニック）

9位　無点灯個別スイッチ付 雷ガードタップ 2.5m ホワイト
T-K5B-2625WH（エレコム）

10位　雷サージ付トリプルタップ3個口白
Y02TK300WH（ヤザワコーポレーション）
 
T-KTR01WH


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 