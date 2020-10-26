1位 トリプルタップ(雷ガード付き)
T-KTR01WH（エレコム）
2位 ほこり防止シャッター付 雷ガードタップ 2.5m ブラック
T-K6A-2625BK（エレコム）
3位 ほこりシャッター付き電源タップ 3.0m
T-ST02-22430WH（エレコム）
4位 電源タップ 2.0m
T-S02-2320WH（エレコム）
5位 個別スイッチ付 雷ガードタップ Color Style [ブラウン・2P式6個口] 2.0m
T-BR04-2620BR（エレコム）
6位 ELPA 3個口EDLPコード付タップ 3m ホワイト
LPT-303N(W)（朝日電器）
7位 スイングプラグ電源タップ 3個口 1m ホワイト
T-S02-2310WH（エレコム）
8位 ザ・タップX(3コ口)(2m)(ホワイト)
WHA2523WKP（パナソニック）
9位 無点灯個別スイッチ付 雷ガードタップ 2.5m ホワイト
T-K5B-2625WH（エレコム）
10位 雷サージ付トリプルタップ3個口白
Y02TK300WH（ヤザワコーポレーション）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。