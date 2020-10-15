1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
4位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
5位 MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
6位 Galaxy Buds Live Mystic Bronze
SM-R180NZNAXJP（SAMSUNG）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-SP800N(B)（ソニー）
8位 Galaxy Buds Live Mystic Black
SM-R180NZKAXJP（SAMSUNG）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン
ATH-ANC300TW（オーディオテクニカ）
10位 Bluetooth ワイヤレスヘッドセット M70 ブラックホワイト
M70-BW（日本プラントロニクス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。