RTX 3080 GAMING X TRIO 10G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年9月28日から10月4日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）2位 ビデオボード PCI Expressバス用ZT-T16520F-10L（ZOTAC）3位 ビデオボード PCI Expressバス用RTX 3080 GAMING X TRIO 10G（MSI）4位 ビデオボード PCI Expressバス用ZT-T20710E-10M（ZOTAC）5位 ビデオボード PCI Expressバス用TUF-RTX3080-O10G-GAMING（ASUS）6位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）7位 ビデオボード PCI Expressバス用ZT-T16620F-10L（ZOTAC）8位 ビデオボード PCI Expressバス用GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GF-GTX1650D6-E4GB/DF2（シー・エフ・デー販売）