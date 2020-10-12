1位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）
2位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16520F-10L（ZOTAC）
3位 ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 3080 GAMING X TRIO 10G（MSI）
4位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T20710E-10M（ZOTAC）
5位 ビデオボード PCI Expressバス用
TUF-RTX3080-O10G-GAMING（ASUS）
6位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）
7位 ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16620F-10L（ZOTAC）
8位 ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）
9位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650D6-E4GB/DF2（シー・エフ・デー販売）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。