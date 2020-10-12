　「BCNランキング」2020年9月28日から10月4日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660SP-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）

2位　ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16520F-10L（ZOTAC）

3位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 3080 GAMING X TRIO 10G（MSI）

4位　ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T20710E-10M（ZOTAC）

5位　ビデオボード PCI Expressバス用
TUF-RTX3080-O10G-GAMING（ASUS）

6位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-RTX2070SP-E8GB/DF（シー・エフ・デー販売）

7位　ビデオボード PCI Expressバス用
ZT-T16620F-10L（ZOTAC）

8位　ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC（MSI）

9位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）

9位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650D6-E4GB/DF2（シー・エフ・デー販売）
 
RTX 3080 GAMING X TRIO 10G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 