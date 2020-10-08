　「BCNランキング」2020年9月28日から10月4日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）

2位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）

3位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）

4位　USB Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-C09L-3200WF（エレコム）

5位　モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）

6位　PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CW10000PWH（マクセル）

7位　モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）

8位　PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-C6700PWH（マクセル）

9位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
DE-C16L-10050BK（エレコム）

10位　PSE認証適合品 モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CW5200PWH（マクセル）
 
DE-C16L-10050WF


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 