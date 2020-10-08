1位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
4位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
5位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
6位 Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
8位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
9位 Handycam レッド
HDR-CX680(R)（ソニー）
10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。