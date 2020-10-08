　「BCNランキング」2020年9月28日から10月4日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 


1位　Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）

2位　Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）

3位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）

4位　Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）

5位　Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）

6位　Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）

7位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）

8位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）

9位　Handycam レッド
HDR-CX680(R)（ソニー）

10位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
 
HDR-CX680


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 