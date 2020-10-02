1位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
4位 FMV ESPRIMO FH
FMVF90E2B（富士通）
5位 dynaDesk DT100/P
A612DPF8E112（Dynabook）
6位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
7位 dynaDesk DT100/P
A612DPB8E122（Dynabook）
8位 iMac 3.3GHz Intel Core i5
MXWU2J/A（アップル）
9位 iMac 3.1GHz Intel Core i5
MXWT2J/A（アップル）
10位 ideacentre A340 ホワイト
F0ER003WJP（レノボ・ジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。