　「BCNランキング」2020年9月14日から20日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

5位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

6位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

7位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

9位　SoundPEATS TrueFree＋ ブラック
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）

10位　MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 