　「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホン（ノイズキャンセリング対応）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

4位　MOMENTUM True Wireless 2 Black
（Sennheiser）

5位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-SP800N(B)（ソニー）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ホワイト
WF-SP800N(W)（ソニー）

7位　ワイヤレスステレオインサイドホン ブラック
RZ-S50W-K（パナソニック）

8位　Galaxy Buds Live Mystic Black
SM-R180NZKAXJP（SAMSUNG）

9位　Galaxy Buds Live Mystic Bronze
SM-R180NZNAXJP（SAMSUNG）

10位　MOMENTUM True Wireless 2 White
（Sennheiser）
 
MWP22J/A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。