　「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、Webカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　HD Webcam C270n
C270n（ロジクール）

2位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）

3位　HD Pro Webcam C920n
C920n（ロジクール）

4位　C922n Pro Stream Webcam
C922n（ロジクール）

5位　LifeCam HD-3000 v2 for Business 50 Hz
T4H-00006（マイクロソフト）

6位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）

7位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）

8位　高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
UCAM-C520FEBK（エレコム）

9位　BSW500MBK
（バッファロー）

10位　超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ
UCAM-C980FBBK（エレコム）
C270n


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 