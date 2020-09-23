　「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

2位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

3位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

4位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

5位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

6位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

7位　EOS R6・RF24-105 IS STM レンズキット
EOSR6-24105ISSTMLK（キヤノン）

8位　α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）

9位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

9位　FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）
 
EOS R6


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 