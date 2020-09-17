　「BCNランキング」2020年9月7日から13日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ホワイトフェイス
DE-C16L-10050WF（エレコム）

2位　乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）

3位　スマートフォン/タブレット用 モバイルバッテリー 5200mAhタイプ ホワイト
BSMPB5210P2WH（バッファロー）

4位　モバイルチャージャー単三電池6本タイプ
QX-003WH（クオリティトラストジャパン）

5位　モバイルバッテリー ホワイトフェイス
DE-M01L-6400WF（エレコム）

6位　RAVPower RP-PB201 ブラック
RP-PB201（SUNVALLEY JAPAN）

7位　PSE認証適合品 大容量モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CW10000PWH（マクセル）

8位　Type-Cケーブル付きモバイルバッテリー(1ポート) ブラック
DE-C16L-10050BK（エレコム）

9位　モバイルバッテリー ブラック
DE-M01L-6400BK（エレコム）

10位　モバイルバッテリー ホワイト
DE-M01L-6400WH（エレコム）
 
BSMPB5210P2WH


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 