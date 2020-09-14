8月31日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングTop10は、9位にプレシードジャパンの「AVIOT TE-D01d mk2 石野卓球コラボモデル」が初登場した。最大11時間の連続再生を実現する「TE-D01d mk2」をベースに、電気グルーヴ・石野卓球氏がデザインのほか音質も監修。中高音域のピークを調整しフラットな特性に仕上げたという。イエローのケースや本体にあしらった石野氏のシンボルロゴが目を引く。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
6位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
7位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
9位 AVIOT TE-D01d mk2 石野卓球コラボモデル
TE-D01d mk2-TQ（プレシードジャパン）
10位 SoundPEATS TrueFree＋ ブラック
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。