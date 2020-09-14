　「BCNランキング」2020年8月31日から9月6日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　8月31日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングTop10は、9位にプレシードジャパンの「AVIOT TE-D01d mk2 石野卓球コラボモデル」が初登場した。最大11時間の連続再生を実現する「TE-D01d mk2」をベースに、電気グルーヴ・石野卓球氏がデザインのほか音質も監修。中高音域のピークを調整しフラットな特性に仕上げたという。イエローのケースや本体にあしらった石野氏のシンボルロゴが目を引く。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

6位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

7位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

9位　AVIOT TE-D01d mk2 石野卓球コラボモデル
TE-D01d mk2-TQ（プレシードジャパン）

10位　SoundPEATS TrueFree＋ ブラック
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
 
AVIOT TE-D01d mk2 石野卓球コラボモデル


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 