P40 Pro 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年8月24日から30日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。8月24日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、シャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」が3週連続で首位を獲得した。4位にはファーウェイ「P40 Pro 5G」がランクイン。今年6月発売の機種で、TOP10入りは今週が初めて。同社は8/21から同機種を対象に含んだ「ファーウェイ全額返金保証/キャッシュバックキャンペーン」を実施しており、その影響で販売数が伸びた可能性が高い。1位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）2位 A5 2020（OPPO）3位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）4位 P40 Pro 5G（Huawei Technologies）5位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）6位 Reno3 A（OPPO）7位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）8位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）9位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）10位 A5 2020(UQ mobile)（OPPO）