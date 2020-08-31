　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　8月17日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、8位と10位にGoogleの「Googel Pixel Buds」シリーズが初登場。同社のスマートフォン「Pixel 4a」と同時発売の新製品で、Googleアシスタントやリアルタイム翻訳に対応した点など、Google純正ならではの機能が特徴的だ。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

6位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

7位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

8位　Google Pixel Buds Clearly white
（Google）

9位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）

10位　Google Pixel Buds Almost Black
（Google）
 
Google Pixel Buds Clearly white


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 