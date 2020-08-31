Google Pixel Buds Clearly white

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。8月17日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、8位と10位にGoogleの「Googel Pixel Buds」シリーズが初登場。同社のスマートフォン「Pixel 4a」と同時発売の新製品で、Googleアシスタントやリアルタイム翻訳に対応した点など、Google純正ならではの機能が特徴的だ。1位 AirPods ProMWP22J/A（アップル）2位 AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM3(B)（ソニー）4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバーWF-1000XM3(S)（ソニー）5位 AirPods with Wireless Charging CaseMRXJ2J/A（アップル）6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックWF-XB700(B)（ソニー）7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックHA-A10T-B（JVCケンウッド）8位 Google Pixel Buds Clearly white（Google）9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルーWF-XB700(L)（ソニー）10位 Google Pixel Buds Almost Black（Google）