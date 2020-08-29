　「BCNランキング」2020年8月17日から23日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

8月17日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、先週に続きシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」が首位を維持。6位にはOPPO「Reno3 A（Y!mobile）」がランクインした。Y!mobileが8月20日に発売したばかりの製品で、コストパフォーマンスがいいと評価が高かったReno Aの後継機種だ。

1位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
2位　P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
3位　A5 2020（OPPO）
4位　Reno3 A（OPPO）
5位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
6位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
7位　ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
8位　A5 2020(UQ mobile)（OPPO）
9位　Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi）
10位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
 
Reno3 A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。