8月17日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、先週に続きシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」が首位を維持。6位にはOPPO「Reno3 A（Y!mobile）」がランクインした。Y!mobileが8月20日に発売したばかりの製品で、コストパフォーマンスがいいと評価が高かったReno Aの後継機種だ。
1位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
2位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
3位 A5 2020（OPPO）
4位 Reno3 A（OPPO）
5位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
6位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
7位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
8位 A5 2020(UQ mobile)（OPPO）
9位 Redmi Note 9S 6GB+128GB（Xiaomi）
10位 P30 lite MAR-LX2J（Huawei Technologies）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。