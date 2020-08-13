1位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機 ツメの折れないLANケーブル付き WSR-2533DHPL-C（バッファロー）
2位 Aterm WG1200HS3
PA-WG1200HS3（NEC）
3位 無線LAN親機11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps ブラック
WSR-2533DHP3-BK（バッファロー）
4位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン ブラック WSR-1166DHP3-BK（バッファロー）
5位 Aterm WG2600HS
PA-WG2600HS（NEC）
6位 Wi-Fiルーター 11ac 866+300Mbps AirStation
WSR-1166DHPL（バッファロー）
7位 Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）
8位 360コネクト搭載867Mbps(規格値)対応Wi-Fiルーター
WN-DX1167R（IOデータ機器）
9位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機
WSR-2533DHPL（バッファロー）
10位 Aterm WG1200CR
PA-WG1200CR（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。