1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
7位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
8位 Empower Lifestyle ブラック
TW-E3A(B)（ヤマハ）
9位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー
WF-XB700(L)（ソニー）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-SP800N(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。