1位 Wireless Keyboard K270
（ロジクール）
2位 Wireless Combo MK275
（ロジクール）
3位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
4位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック
（ロジクール）
5位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE
（ロジクール）
6位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
（ロジクール）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 MX KEYS Advanced Wireless Illuminated Keyboard KX800
（ロジクール）
9位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
10位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。