1位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
2位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
3位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
4位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
5位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
6位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）
7位 EOS M100 ダブルズームキット ホワイト
EOSM100WH-WZK（キヤノン）
8位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
9位 α7 III ズームレンズキット
ILCE-7M3K（ソニー）
10位 α6100 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6100Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。