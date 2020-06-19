　「BCNランキング」2020年6月8日から14日の日次集計データによると、一眼レフカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　EOS Kiss X9i ダブルズームキット
KISSX9I-WKIT（キヤノン）

2位　D5600 ダブルズームキット
D5600WZ（ニコン）

3位　EOS Kiss X10 ダブルズームキット ブラック
KISSX10BK-WKIT（キヤノン）

4位　D3500 ダブルズームキット
D3500WZ（ニコン）

5位　EOS Kiss X10 EF-S18-55 IS STM レンズキット ブラック
KISSX10BK-1855ISSTMLK（キヤノン）

6位　EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット
EOS80D18135ISUSMLK（キヤノン）

7位　EOS 90D ボディ
（キヤノン）

8位　EOS Kiss X9 ダブルズームキット ブラック
KISSX9BK-WKIT（キヤノン）

9位　D7500 18-140 VR レンズキット
D7500LK18-140（ニコン）

10位　EOS 5D MarkIV ボディー
EOS5DMK4（キヤノン）
 
KISSX9I-WKIT


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。


 