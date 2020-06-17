　「BCNランキング」2020年6月1日から7日の日次集計データによると、ミラーレス一眼カメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

2位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

3位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット ブラック
（オリンパス）

4位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

5位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

6位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

7位　FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）

8位　α6400 パワーズームレンズキット ブラック
ILCE-6400L(B)（ソニー）

9位　FUJIFILM X-T100 レンズキット ブラック
F X-T100LK-B（富士フイルム）

10位　LUMIX GF9 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF9W-D（パナソニック）

10位　EOS R ボディ
EOSR（キヤノン）
 
OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 