　「BCNランキング」2020年5月4日から10日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

5位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

7位　MOMENTUM True Wireless 2 White
（Sennheiser）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A10T-A（JVCケンウッド）

9位　Powerbeats Pro Totally Wirelessイヤフォン ブラック
MV6Y2（Beats Electronics）

10位　Soundcore Liberty 2 Pro
A3909N11（Anker）
 
MOMENTUM True Wireless 2 White


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 