WF-H800

ソニーは、小型・軽量ながらストリーミングサービスの音楽や動画など様々なコンテンツをハイレゾ相当の高音質と優れた接続性で楽しめる「h.ear(ヒア)シリーズ」のBluetooth対応ワイヤレスステレオヘッドセットh.ear in 3 Truly Wireless「WF-H800」を2月29日に発売する。h.ear in 3 Truly Wireless「WF-H800」は、独自の高音質技術DSEE HXで、CD音源、MP3などの圧縮音源、音楽や動画などのストリーミングサービスを含むさまざまな音源を、ハイレゾ相当にアップスケーリンする。また、どの再生機器からでも左右の本体に同時伝送する方式のため、安定した接続性を実現し、動画視聴時の映像と音声のずれを低減する。さらに、本体やケースを小型・軽量化し、快適な装着感と高い携帯性を両立。装着中に耳から飛び出したように見えない本体形状で、スマートな見た目を実現した。本体のみで8時間、付属のケースで1回分充電して合計16時間再生できる。急速充電にも対応し、10分間の充電で70分の連続再生が可能となる。カラーバリエーションは、昨年秋に発売したh.earシリーズと同じ、鮮やかな発色やマットな質感の5色(レッド、ブラック、アッシュグリーン、オレンジ、ブルー)をラインアップしている。