　「BCNランキング」2020年5月4日から10日の日次集計データによると、軽量ノート（1kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）

2位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

3位　dynabook G5
P1G5JPBL（Dynabook）

4位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM750/RAW（NEC）

5位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM550/RAW（NEC）

6位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM150/RAW（NEC）

7位　dynabook G6 パールホワイト
P1G6MPBW（Dynabook）

8位　FMV LIFEBOOK UH75/D2 ガーネットレッド
FMVU75D2R（富士通）

9位　LAVIE Note Mobile ネイビーブルー
NM750/RAL（NEC）

10位　E203MA パールホワイト
E203MA-4000W2（ASUS）
 
FMVU90D2B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 