1位 E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）
2位 Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）
3位 Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）
4位 Chromebook 15
CB3-532-F14N（日本エイサー）
5位 MateBook D 15
BOHWAQHR8BNCNNUA（Huawei Technologies）
6位 LIFEBOOK LH55/C2
FMVL55C2W（富士通）
7位 Ideapad Slim 150 プラチナグレー
81VR001BJP（レノボ・ジャパン）
8位 E203MA パールホワイト
E203MA-4000W2（ASUS）
9位 Ideapad S340
81UM000QJP（レノボ・ジャパン）
10位 ASUS Chromebook C204MA
C204MA-BU0030（ASUS）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。