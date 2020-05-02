　「BCNランキング」2020年4月20日から26日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　E203MA スターグレー
E203MA-4000G2（ASUS）

2位　Ideapad L340
81LW002PJP（レノボ・ジャパン）

3位　Gateway NE575
NE575-A58Y/F（日本エイサー）

4位　Chromebook 15
CB3-532-F14N（日本エイサー）

5位　MateBook D 15
BOHWAQHR8BNCNNUA（Huawei Technologies）

6位　LIFEBOOK LH55/C2
FMVL55C2W（富士通）

7位　Ideapad Slim 150 プラチナグレー
81VR001BJP（レノボ・ジャパン）

8位　E203MA パールホワイト
E203MA-4000W2（ASUS）

9位　Ideapad S340
81UM000QJP（レノボ・ジャパン）

10位 ASUS Chromebook C204MA
C204MA-BU0030（ASUS）
 
E203MA-4000G2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 