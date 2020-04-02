　「BCNランキング」2020年3月23日から29日の日次集計データによると、軽量ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
         FMVU90D2B（富士通）

2位　E203MA スターグレー
         E203MA-4000G2（ASUS）

3位　dynabook G5
         P1G5JPBL（Dynabook）

4位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
         NM550/MAW（NEC）

5位　Chromebook Flip C101PA
         C101PA-OP1（ASUS）

6位　LAVIE Pro Mobile クラシックボルドー
         PM550/NAR（NEC）

7位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
         NM750/RAW（NEC）

8位　LAVIE Pro Mobile メテオグレー
         PM550/NAB（NEC）

9位　LAVIE Note Mobile パールブラック
         NM550/MAB（NEC）

10位　LAVIE Pro Mobile メテオグレー
           PM750/NAB（NEC）
 
E203MA


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 