1位 HD Webcam C270n
（ロジクール）
2位 マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル
BSW200MBK（バッファロー）
3位 C922n Pro Stream Webcam
（ロジクール）
4位 HD Pro Webcam C920n
（ロジクール）
5位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
6位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
7位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
8位 HD Webcam C615n
（ロジクール）
9位 HD Webcam C525n
（ロジクール）
10位 高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
UCAM-C520FEBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。