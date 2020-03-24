　「BCNランキング」2020年03月09日から15日の日次集計データによると、PCカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　HD Webcam C270n
     （ロジクール）

2位　マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル
     BSW200MBK（バッファロー）

3位　C922n Pro Stream Webcam
     （ロジクール）

4位　HD Pro Webcam C920n
     （ロジクール）

5位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
     UCAM-C520FBBK（エレコム）

6位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
     UCAM-C750FBBK（エレコム）

7位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
     UCAM-C310FBBK（エレコム）

8位　HD Webcam C615n
     （ロジクール）

9位　HD Webcam C525n
     （ロジクール）

10位　高画質HD対応200万画素Webカメラ(イヤホンマイク付き)
      UCAM-C520FEBK（エレコム）
 
C270n


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 