1位 HD Webcam C270n
（ロジクール）
2位 HD Pro Webcam C920n
（ロジクール）
3位 マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル
BSW200MBK（バッファロー）
4位 C922n Pro Stream Webcam
（ロジクール）
5位 マイク内蔵120万画素Webカメラ HD720p対応モデル ブラック
BSWHD06MBK（バッファロー）
6位 HD Webcam C310n
（ロジクール）
7位 高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）
8位 高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）
9位 マイク内蔵120万画素Webカメラ HD720p対応モデル ホワイト
BSWHD06MWH（バッファロー）
10位 ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。