　「BCNランキング」2020年03月02日の08日次集計データによると、PCカメラ（USB接続）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　HD Webcam C270n
（ロジクール）

2位　HD Pro Webcam C920n
（ロジクール）

3位　マイク内蔵200万画素WEBカメラ 120°広角ガラスレンズ搭載モデル
BSW200MBK（バッファロー）

4位　C922n Pro Stream Webcam
（ロジクール）

5位　マイク内蔵120万画素Webカメラ HD720p対応モデル ブラック
BSWHD06MBK（バッファロー）

6位　HD Webcam C310n
（ロジクール）

7位　高精細Full HD対応500万画素Webカメラ
UCAM-C750FBBK（エレコム）

8位　高画質HD対応200万画素Webカメラ
UCAM-C520FBBK（エレコム）

9位　マイク内蔵120万画素Webカメラ HD720p対応モデル ホワイト
BSWHD06MWH（バッファロー）

10位　ワイド画面HD対応100万画素Webカメラ
UCAM-C310FBBK（エレコム）
 
HD Pro Webcam C920n


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 