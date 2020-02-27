　「BCNランキング」2020年2月17日から23日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Stereo Headset H111
     H111R（ロジクール）

2位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
     G433BK（ロジクール）

3位　USBヘッドセット ネックバンドタイプ
     HS-NB05USV（エレコム）

4位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
     WH-CH510(B)（ソニー）

5位　Razer Kraken Tournament Edition Green
     RZ04-02051100-R3M1（Razer）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WH-1000XM3(B)（ソニー）

7位　G331 Gaming Headset
     （ロジクール）

8位　ダイナミックヘッドホン
     ATH-AVC200（オーディオテクニカ）

9位　オープンバックダイナミックヘッドホン
     ATH-P100L（オーディオテクニカ）

10位　両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ
      BSHSUH13BK（バッファロー）
 
H111R


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 