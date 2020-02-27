1位 Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）
2位 G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）
3位 USBヘッドセット ネックバンドタイプ
HS-NB05USV（エレコム）
4位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）
5位 Razer Kraken Tournament Edition Green
RZ04-02051100-R3M1（Razer）
6位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM3(B)（ソニー）
7位 G331 Gaming Headset
（ロジクール）
8位 ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）
9位 オープンバックダイナミックヘッドホン
ATH-P100L（オーディオテクニカ）
10位 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ
BSHSUH13BK（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。